DP Genel Başkanı Yardımcısı Küpeli, Beypazarı'nı ziyaret etti
- Güncelleme:
Güncel Haberler
DP Genel Başkanı Yardımcısı Cenk Küpeli, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.
DP Genel Başkanı Yardımcısı Cenk Küpeli, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.
Küpeli, partisinin ilçe başkanlığında vatandaşlarla bir araya geldi.
Daha sonra Küpeli, partisinin ilçe başkanı Enver Atak ile esnaf ziyaretinde bulundu.
Küpeli, beraberindekilerle Beypazarı Bostancılar Odası Başkanlığı ve Beypazarı Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Kaynak: AA / Güncel