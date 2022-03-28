Down sendromluların çalıştığı kafeye yoğun ilgi

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje çerçevesinde hayata geçirilen, down sendromluların çalıştığı kafe, yoğun ilgi görüyor.

Malatya Sanat Sokağında Gülen yüzler Kafe'de down sendromlular hizmet veriyor.

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, Down Sendromlular Kafesi'ni açma çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Vardı, "Hayalimiz vardı. Hayalimiz 3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 'a talepte bulunduk ve talebimiz gerçekleştirildi. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Gülen yüzler Kafe' de 8 kişi istihdam ediliyor. Kafe de down sendromlu gençlerimiz önlük giyiyorlar ve müşterilere çay kahve servisi yapıyorlar. Müşterilerimizle sohbet ediyorlar ve tanışıyorlar" dedi.

Down sendromlu gençlerin çalıştığı Gülen yüzler Kafe'nin bölge'de ilk ve tek olduğunu belirten Vardı, "Böyle güzel bir projeye öncülük ettiğimiz için bizlerde gururluyuz. Kafeye gelen müşterilerimiz takdirle karşılıyorlar ve çok güzel bir yer olmuş diyorlar. Aslında her yerde olması lazım. Bizim arzumuz Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi de down sendromlulara kafe açmalarıdır. Çocuklarımız burada sosyal oluyorlar. Pandemi dönemini de geçti. Evlerde kapanma süresi de geçti. Çocuklarımızın etkinlik yapacağı ve sosyalleşeceği yerler olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Down sendromlu olan ve Gülen yüzler Kafe de çalışan Soner Şahin de, "Malatya Sanat sokağında Gülen yüzler Kafe çalışıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Misafirlere çay servisi yapıyorum" dedi.

"Kafeye yurt dışından gelen misafirlerimiz de var "

Malatya İnönü üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilkım da, kendi çocuğunun da down sendromlu olduğunu ve bu kafede çocuğunun çalıştığını belirterek, "Bu kafede çalışan İbrahim benim çocuğum. Eğitim ve aile boyutunda mezun olan öğrencilerimizi bu bireylerle buluşturup sosyalleşmesi adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İl dışından ziyaretçilerimiz var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gülen yüzler Kafe" de çalışan dowm sendromlu olan Soner Şahin'in de kafeye gelen müşterilere saz çalması da dikkat çekti.