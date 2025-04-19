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Down Sendromlu Samet'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Down Sendromlu Samet'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti
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Sultangazi'de down sendromlu Samet Akkaya, polis üniforması giyerek trafik denetimine katıldı. Ailesinin ve polis memurlarının desteğiyle hayalini gerçekleştiren Akkaya, keyifli bir gün geçirdi.

SULTANGAZİ'de down sendromlu Samet Akkaya'nın polis olma hayali gerçek oldu. Polis üniforması giyen Akkaya, trafik polisleriyle birlikte denetim yaptı.

Sultangazi'de Down sendromlu Samet Akkaya, caddede gördüğü polis memurlarına 'Beni gözaltına alın' dedi. İsteği üzerine kelepçe takan ekipler, Akkaya'yı Sultangazi Trafik Büro Amirliği'ne götürdü. Akkaya'yı burada ağırlayan ve sohbet eden ekipler, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu öğrendi. Bu hayali gerçekleştirmek isteyen polis memurları, Akkaya'ya sürpriz yaparak polis üniforması giydirdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleriyle birlikte denetime katılan Akkaya, araçları durdurarak ehliyet kontrolü yaptı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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