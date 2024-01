Down Sendromlu Öğrenciler İstinye Üniversitesi'nde Eğitimlerini Tamamladı

Türkiye Down Sendromu Derneği, İstinye Üniversitesi işbirliği ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "Down Sendromlu Bireyler İçin Fahri Öğrenci Projesi" kapsamında üniversitede ders alan down sendromlu 9 öğrenci, eğitimlerini tamamladı.

İstinye Üniversitesi Vadi Yerleşkesi'nde gerçekleşen son derste, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne katılan down sendromlu öğrenciler, yaptıkları pastaları sundu.

Projeyle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün yanı sıra üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Aşçılık programına katılan öğrenciler, yaklaşık 4,5 ay süren proje ile ders alma ve öğrencilik hayatını deneyimleme fırsatı buldu.

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstinye Üniversitesinin felsefesi içerisinde bilim, eğitim, kültür ve sanatın yanı sıra engelli dostu olma hedeflerinin de bulunduğunu söyledi.

İbiş, "Engelsiz Üniversite" belgelerinin olduğunu aktararak, "Bu bağlamda down sendromlu kardeşlerimize, çocuklarımıza böyle bir eğitimin verilmesinden çok mutlu olduğumu söylüyorum. Hocalarımızı kutluyorum. Bu, TÜBİTAK'ın desteklediği ve üniversitemizin paydaşı olduğu proje. Bu bağlamda da verilen eğitimle beraber, onların aslında yaşamlarını idame ettirme bağlamında çok önemli bir kazanım sağlayacakları da bir gerçek." diye konuştu.

"Proje aynı zamanda bilimsel çalışmayı da kapsıyor"

Türkiye Down Sendromu Derneği Eğitim Koordinatörü Psikolog Mehmet Emin Mansurgüler de İstinye Üniversitesinden Öğretim Üyesi Özlem Özaydın'ın kendilerine ilk önce çalışmayı sunduğunu anlatarak, daha sonra genişleyen bu çalışmayla projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Down sendromlu bireyleri üniversite yaşamına hazırlamak ve derslerine katılımıyla ilgili fahri öğrenci projesini sürdüklerini vurgulayan Mansurgüler, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında üniversitenin 3 bölümünde 4 derse down sendromlu 9 öğrenci katılım sağladı ve bir dönem boyunca derslere düzenli olarak dahil oldular. Buna paralel olarak aynı zamanda üniversitedeki öğretim üyeleri ve öğrenciler, down sendromlular ve farklı gelişim gösteren bireylere yönelik eğitimler aldılar. Proje aynı zamanda bilimsel çalışmayı da kapsıyor. Bu bir pilot çalışmadır ve istiyoruz ki birçok üniversitede farklı bölümde down sendromlu bireyler üniversiteye dahil olabilsinler. Bunu sağlayabilmek için de projenin sonunda bir çalıştay gerçekleştiriyor olacağız. Bu projenin çıktılarını diğer üniversitelere aktarıyor olacağız."

"Annem için pasta yaptım"

Mutfak Sanatları Bölümü'nde eğitim alan 26 yaşındaki Cenk Gezer ise eğitimin iyi geçtiğini belirterek, kek yapmayı öğrendiğini anlattı.

Burada çok mutlu olduğunu dile getiren Gezer, "Bugün son günüm. Çok şey öğrendim. Arkadaşlarım bana iyi davrandı." dedi.

Hacer Başeğmez de aldığı eğitimin kendisini çok mutlu ettiğini ve derslerinin harika geçtiğini söyledi.

Başeğmez, burada pasta ve kek yapmayı öğrendiğini anlatarak, "Annem için pasta yaptım. Lise bitti üniversitede eğitime katıldım. Üniversitede okuduğum için çok mutluyum. İşe de girmek istiyorum." diye konuştu.