Nihal Su'ya itfaiyecilerden sürpriz doğum günü kutlaması

SAKARYA'da yaşayan Down sendromlu Nihal Su Ekin (18), doğum gününde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı sürprizle itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

Çocukluğundan bu yana itfaiyecilik mesleğine hayranlık duyan Nihal Su Ekin için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri özel bir sürpriz hazırladı. Ekin'in 22 Temmuz'daki doğum günü öncesinde ailesiyle iletişime geçen ekipler, bu kez afet ya da yangın ihbarı için değil, genç kıza unutamayacağı bir doğum günü yaşatmak için istasyondan ayrıldı.

Ailesi tarafından itfaiye eri üniforması hediye edilen Nihal Su Ekin, kıyafetlerini giydikten sonra asıl sürprizle karşılaştı. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, kurtarma sepetiyle evin balkonuna ulaştı. Balkona çıkan Nihal Su Ekin, kurtarma sepetinde pastayla bekleyen itfaiye erini görünce büyük sevinç yaşadı. Doğum günü pastasının mumlarını kurtarma sepetinde üfleyen Ekin, 18'inci yaşını unutulmaz bir sürprizle kutladı.

Yıllardır hayalini kurduğu itfaiyecilik deneyimini yaşayan Nihal Su Ekin, bir günlüğüne itfaiyeci oldu. İtfaiye erleriyle vakit geçiren genç kızın mutluluğu fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı