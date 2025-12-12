DOSYA HABER - TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUK KÖPRÜLERİ - Bükreş'teki Türk Şehitliği ortak mirasın izlerini taşıyor

HALİME BERRA ONA/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Türkiye ve Romanya arasındaki köklü dostluğun izlerini günümüze de taşıyan başkent Bükreş'teki Türk Şehitliği, iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin korunmasına yardımcı oluyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Türkiye-Romanya Dostluk Köprüleri" başlıklı 3 bölümlük dosya haberinin ilk bölümünde, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Osmanlı askerlerinin Birinci Dünya Savaşı yıllarında bölgede bıraktığı en somut izlerden olan Türk Şehitliği anlatıldı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Dobruca bölgesine gönderilen Osmanlı askerlerinin Romanya halkına uzanan yardım eli, günümüzde Bükreş'teki Türk Şehitliği'nde sessiz bir miras olarak yaşıyor.

Savaş sırasında 1915-1917 yıllarında Dobruca'ya gönderilen Türk askerleri, yalnızca askeri görev üstlenmedi, savaşın etkisiyle zor durumda kalan Rumen halkına okul, hastane ve fırınlar kurarak destek sağladı.

"Türk askeri Rumen halkına çok yardımcı oldu"

Şehitliği ziyaret eden Mustafa Akdavul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı askerlerinin bölgede yürüttüğü insani yardımların halkın hafızasında güçlü bir yer edindiğini belirtti.

Türk askerinin o dönem okul, hastane ve fırın açtığını anımsatan Akdavul, "Türk askeri, burada savaştan etkilenmiş Rumen halkına çok yardımcı oldular. Bu nedenle Rumenler Türkleri çok sever." dedi.

Akdavul, şehitliğin hem Türkiye hem de Romanya için manevi bir değer taşıdığına işaret ederek, "Ben gurur duyuyorum bir Türk olarak. ve bu şehitlik de bizim için çok önemli. Çünkü bizim tarihimiz burada yaşıyor. O yüzden buraya sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

900'den fazla şehidin mezarı var

Bükreş Türk Şehitliği, aradan geçen bir asra rağmen hem Türkiye ile Romanya arasındaki tarihsel bağın hem de Balkan coğrafyasında ortak geçmişin sessiz bir hatırası olarak varlığını koruyor.

Şehitliği ziyaret eden Türkler, burayı özel mekanlarından biri olarak görüyor, burada bulunmanın kendilerine huzur verdiğini ve Türkiye'nin manevi mirasının bu topraklarda güçlü bir şekilde hissedildiğini dile getiriyor.

Bu yönüyle şehitlik, savaşın ötesine taşan bir dostluğun bugüne ulaşan güçlü bir simgesi niteliğini taşımaya devam ediyor.

Bükreş'te 1932'de kurulan Türk Şehitliği'nde 900'den fazla şehidin mezarı bulunuyor.