Usta İsimlerin Sergisi, Dünya Sanat Günü'nde Beylikdüzü'nde Sanatseverlerle Buluşacak

(İSTANBUL) - Türk resim sanatının iki usta ismi Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş'in 50 yılı aşan dostluğundan ilham alan "Dostluk ve Barış Sergisi", 15 Nisan ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde saat 18.00'de ziyarete açılacak "Dostluk ve Barış Sergisi", sanatın farklı kuşakları ve kültürleri bir araya getiren ortak diline dikkati çekerken; dostluk, diyalog ve barışın önemini sanat aracılığıyla hatırlatmayı amaçlıyor.

Özgün eserleri sanatseverlerle buluşturacak sergide önemli eserleri bulunan çağdaş Türk resminin en özgün yorumcularından Devrim Erbil, kentleri adeta bir ritim ve doku örgüsü gibi ele aldığı kendine özgü üslubuyla soyut bir görsel hafızaya dönüştürüyor. İsmet Yedikardeş ise renk ve biçim arasındaki dengeli ilişkileri, doğa ve insan temasını şiirsel bir anlatımla ele alan resimleriyle Türk resim sanatında kendine özgü bir ifade dili kuran sanatçılar arasında yer alıyor.

