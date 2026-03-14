Haberler

Antalya'da Belediye İhalelerinde Usulsüzlük Operasyonu: Eski Belediye Başkanı Tutuklandı

Antalya'da Belediye İhalelerinde Usulsüzlük Operasyonu: Eski Belediye Başkanı Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Döşemealtı Belediyesi'ndeki ihalelerde usulsüzlük ve sahtecilik iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı, kamu zararının 125 milyon lirayı aştığı belirlendi.

ANTALYA Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik ihalelerde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Döşemealtı Belediyesi'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve resmi belgede sahtecilik gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye işlemleri incelenirken, kamunun 125 milyon lirayı aşan zararının oluştuğu tespit edildi. Soruşturma doğrultusunda eski Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç ile birlikte 2 eski belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapılırken, Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cezaevinde bulunan 1 kişinin ise ifadesinin pazartesi günü alınacağı öğrenildi. Savcılık sorgularının ardından 13 şüpheli salıverildi. 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik tarafından eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Ali Altun tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

