Dorukhan Büyükışık Davasında Ölüm ve Görevi Kötüye Kullanma İddiaları

İzmir'de 7 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin açılan iki davanın İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesine karar verildi.

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, söz konusu olaya ilişkin "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar, müşteki anne Nihal ve baba Ethem Büyükışık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen baba Büyükışık, oğlunun 2 üniversite bitirip, donanımlı olduğunu ve intihar edebilecek bir yapıda olmadığını ifade etti.

Oğlunun öldürüldüğünü ve hazırlanan raporların sahte olduğunu savunan Ethem Büyükışık, "Sanıklar olayın ciddiyetinin farkında değiller. Herkes birbirini suçluyor ve olayı üzerinden atmaya çalışıyor. Oğlumun boğazında bıçak yarası olmayan kesik izi var ama görevliler ben görmedim diyor." dedi.

Sanık polis memuru D.A. da baba Büyükışık'ın alınan bütün raporların sahte olduğunu iddia ettiğini ancak bunun mümkün olmadığını savundu.

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı da bu davanın, müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 5 inşaat çalışanının yargılandığı İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından dosyaların birleştirildiğini bildiren mahkeme başkanı, dosyanın 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Ethem Büyükışık, adaletin tecelli edeceğine yürekten inanmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz evladımızı kaybettik. Eşim ve ben artık bu dünyaya ait değiliz. Bu mücadeleyi kendimiz için değil bu ülkenin güzel insanlarının çocukları için yapıyoruz. Buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Devletin her kurumunda suç işleyen insan olabilir ama önemli olan şudur, devlet kurumları içinde suçlu barındırmaz ve ayıklanır, bünye dışına atılır. Son kez bir çağrı yapmak istiyorum, lütfen bu soruşturmaların önünü açın. Evlatlarımız için hep beraber güzel bir ülke inşa edelim."

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.