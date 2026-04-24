Doruk Madencilik İşçilerinin Eylemi Sürüyor.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Doruk Madencilik işçilerine destek olmak için Kurtuluş Parkı'na geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, "Devletin görevi hak arayan, ekmeğini arayan maden işçilerine biber gazı sıkmak değil; onların hakkını, emeğini gasp edenlerin hakkını korumak değil, bu işçiler ve aileleri için adaleti tesis etmektir. Devletin görevi adaleti tesis etmektir. AKP iktidarının bu kara düzeni, hak arayanlara biber gazı sıkmaktır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kurtuluş Parkı'nda eylemlerine devam eden Doruk Madencilik işçilerine destek açıklaması yaptı. Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Aylardır alın terinin karşılığını alamayan, evine ekmek götüremeyen, çocuğuna harçlık veremeyen maden işçisinin yarı çıplak vaziyette açlık greviyle hak aramasından daha acı ne olabilir? Şu çaresizliğe bakın. Bu insanlara görülen reva mıdır, biber gazıyla, copla müdahale etmek. Onların tek yaptığı haklarını aramak. Tazminatlarını talep ediyorlar, bundan daha doğal ne olabilir? Burada devletin görevi hak arayan, ekmeğini arayan maden işçilerine biber gazı sıkmak değil; onların hakkını, emeğini gasp edenlerin hakkını korumak değil, bu işçiler ve aileleri için adaleti tesis etmektir. Devletin görevi adaleti tesis etmektir. AKP iktidarının bu kara düzeni, hak arayanlara biber gazı sıkmaktır. Şirket açıklamasında 'yaklaşık üç aydır maaş veremiyoruz' diyor. 23 Nisan'da bu babaların çocuklarını siz ağlattınız. Bu babaların çocukları 23 Nisan'a aç girdi. 'Üç aydır maaş ödeyemedik çünkü kazanamadık' diyorlar. Peki soruyorum buradan siz çok kazandığınızda daha çok maaş ödüyor muydunuz bu madencilere?"

Kaya'nın yanı sıra işçilere destek için CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, ODTÜ'lü öğrenci toplulukları, TMMOB, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcıları Hatice Ceren Yılmaz ve Fatih Yalçın da Kurtuluş Parkı'na geldi. Oturma eylemine devam eden işçiler sık sık baretlerini yere vurarak "Ölmek var, dönmek yok" sloganı atıyor.

Kaynak: ANKA