Dörtyol Ormanları Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanlar, Beşikgöl Mesire Alanı ve Amanoslar'da sonbaharın renklerine büründü. Ağaçların sararmasıyla birlikte muhteşem manzaralar oluştu ve görsel bir şölen sunuyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü.
Kışlalar Mahallesi'ndeki Beşikgöl Mesire Alanı ve Amanoslar'daki ağaçların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.
Sonbaharın renklerine hakim olan ağaçlar, görsel şölen sundu.