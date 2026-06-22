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Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayın şüphelisi S.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınçağ Mahallesi'nde, S.K'nin evine gelen Ç.T. ve N.Ç. ile ev sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.K, yanında bulunan tabancayla Ç.T. ve N.Ç'ye ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ç.T. ve N.Ç. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
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