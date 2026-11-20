Dörtyol'da sağanak nedeniyle çaylar taştı, Karakese'de evleri su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle Deliçay ve Özerli çayları taştı. Kuzuculu ve Ocaklı mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken Karakese'de evleri su bastı, köprü korkulukları koptu ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çaylar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Deliçay ve Özerli çayları taştı.
Taşma sonucu Kuzuculu ve Ocaklı mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Karakese Mahallesi'nde de evleri su bastı, köprü korkulukları koptu, çay kenarındaki bazı yerlerde toprak kayması meydana geldi.
Belediye ekipleri taşkından etkilenen alanlarda çalışma başlattı.
Kaynak: AA