Dörtyol'da Motosiklet-Tır Çarpışması: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin tırla çarpıştığı kazada 3 yaşındaki Kayra Demir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de 28 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin tırla çarpıştığı kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çaylı Mahallesi'nde 24 Temmuz'da C.C. idaresindeki 27 BBA 299 plakalı tırla çarpışan Emircan Çeliktoz (19) yönetimindeki 31 VD 350 plakalı motosiklette bulunan Kayra Demir, tedavi gördüğü özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Çeliktoz, 28 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki Demir ise yoğun bakıma alınmıştı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel