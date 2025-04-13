Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu - 2025 Sona Erdi

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Yasin Kabadayı

(ANTALYA) - 155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcının ağırlandığı, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla Antalya Belek'te yapılan Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, resmi kapanış töreninde düzenlediği basın toplantısıyla sona erdi.

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde, 11-13 Nisan 2025'te düzenlenen ADF-2025 tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Forum'a, bu sene 155 ülkeden katılım oldu. 21 Devlet ve Hükümet Başkanı, 5 Devlet ve Hükümet Başkan Yardımcısı, 2 Meclis Başkanı, 64 Bakan ve 61 uluslararası kuruluş temsilcisinin katıldığı Diplomasi Forumu'nda, 50 oturum düzenledi.

6 binden fazla kişinin ağırlandığı Antalya Diplomasi Forumu-2025'te, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Suriye'deki yeni dönem başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelerden Avrupa güvenliği ve terörle mücadeleye, Karadeniz'den Orta Doğu'ya Asya Pasifik'ten Afrika ve Latin Amerika'ya kadar çeşitli coğrafyaları ilgilendiren panel ve oturumlar düzenlendi.

Forum çerçevesinde birinci gün İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı, ikinci gün Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Forum'un son günü ise Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı düzenlendi.

Forum, bugün yapılan panellerin ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kapanışa ilişkin basın toplantısıyla sona erdi.