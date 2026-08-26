Gurbetçiler Sınır Kapılarındaki Hizmetten Memnun

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolunda sınır kapılarında alınan önlemlerden memnun olduklarını dile getirdi.

İzinlerini tamamlayan Türklerin, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere gidişleri sürüyor.

Sınır kapılarında, ilave peron, takviye personel gibi önlemlerle gurbetçilerin gidişlerinde de işlemlerin kısa sürede tamamlanması sağlanıyor.

Gurbetçiler alınan önlemlerden memnun

Almanya'ya dönen Osman Orak, AA muhabirine, Türkiye'de güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Türkiye'deki sınır kapılarının Avrupa'dakilerine göre daha iyi hizmet verdiğini belirten Orak, "Bulgaristan ve Sırbistan gibi Türkiye zorluk çıkarmıyor. Gerektiğinde kolaylık sağlıyorlar." dedi.

Belçika'ya dönen Ramazan Korkmaz da Türkiye'ye sevinçle geldiklerini, hüzünle döndüklerini dile getirdi.

Sınırdan geçişlerin hızlı olduğunu ifade eden Korkmaz, "Gelirken kalabalık değildi. Şimdi herkes dönüyor, yoğunluk normal. Geçişte problem yaşanmıyor." diye konuştu.

Fransa'ya dönen Tuncay Koyuncu ise vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, işlemlerin hızlı gerçekleştirildiğini ve hizmetlerden memnun olduğunu kaydetti.

Gurbetçiler en fazla Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor

???????Gurbetçi sezonunun başlangıcı sayılan 22 Haziran ile 24 Ağustos döneminde Trakya'daki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından 2 milyon 65 bin 799 yolcu yurda giriş yaptı.

Aynı dönemde bu sınır kapılarından 1 milyon 759 bin 167 yolcu çıkış gerçekleştirdi.

Araç hareketliliğinde de benzer tablo oluştu. Sınır kapılarından Türkiye'ye 525 bin 960 binek araç girerken, 439 bin 32 araç çıkış yaptı.

Gurbetçilerin en fazla kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 milyon 146 bin 894 yolcu giriş, 814 bin 152 yolcu çıkış yaptı.

Yolcu çıkışında Kapıkule'yi 368 bin 751 kişiyle İpsala, 260 bin 860 kişiyle Hamzabeyli, 167 bin 152 kişiyle Dereköy ve 148 bin 252 kişiyle Pazarkule takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu giriş ve çıkışları yüzde 3, binek araç giriş ve çıkışları ise yüzde 2 azaldı.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğunun eylülün ilk haftasına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA