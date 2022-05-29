Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi - Haberler

Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi
AA - Leon Klein - Güncel
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Askeri birliklerden detaylar Atış yapan askerler Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ordusu, Avdiyivka'daki Ukrayna hedeflerine atış yaptı.
Askeri birliklerden detaylar
Atış yapan askerler Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ordusu, Avdiyivka'daki Ukrayna hedeflerine atış yaptı.
AA / Leon Klein - Güncel