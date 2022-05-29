Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi - Haberler

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Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi

AA - Leon Klein - Güncel
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Askeri birliklerden detaylar Atış yapan askerler Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ordusu, Avdiyivka'daki Ukrayna hedeflerine atış yaptı.

Askeri birliklerden detaylar

Atış yapan askerler Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ordusu, Avdiyivka'daki Ukrayna hedeflerine atış yaptı.

AA / Leon Klein - Güncel

Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna Donetsk Rusya Güncel Haberler

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