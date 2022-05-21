Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi - Haberler

Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi
AA - Leon Klein - Güncel
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Zırhlı araçların ilerleyişi Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar, ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, Rus orduna ait zırhlı birliğin Donetsk bölgesindeki Yasynuvata kırsalındaki ilerleyişi sürüyor.
Zırhlı araçların ilerleyişi Rusya- Ukrayna arasındaki çatışmalar, ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, Rus orduna ait zırhlı birliğin Donetsk bölgesindeki Yasynuvata kırsalındaki ilerleyişi sürüyor.
AA / Leon Klein - Güncel