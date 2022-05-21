Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi - Haberler

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Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi

AA - Leon Klein - Güncel
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Zırhlı araçların ilerleyişi Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar, ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, Rus orduna ait zırhlı birliğin Donetsk bölgesindeki Yasynuvata kırsalındaki ilerleyişi sürüyor.

Zırhlı araçların ilerleyişi Rusya- Ukrayna arasındaki çatışmalar, ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, Rus orduna ait zırhlı birliğin Donetsk bölgesindeki Yasynuvata kırsalındaki ilerleyişi sürüyor.

AA / Leon Klein - Güncel

Donetsk, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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