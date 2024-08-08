Donald Trump meydan okudu, rakibi Kamala Harris'ten yanıt geldi
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, eylülde canlı yayınlarda Demokratların adayı Kamala Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi. Harris'in ise 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğu bildirildi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin ABD başkan adayı Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'le canlı yayın tartışmasına hazır olduğunu açıkladı.
Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin bir değerlendirme yaptı.
RAKİBİ HARRIS'E MEYDAN OKUDU
Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.
HARRIS TARTIŞMAYA KATILACAK
ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu. Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.
Öte yandan başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü bir performansının olduğunu savundu.