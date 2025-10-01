Domuz Sürüsünden Korunurken Kendini Vuran Genç Yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde bahçelerine giren domuz sürüsüne tüfekle ateş açarken kazara kendini vuran genç yaralandı.

İlçeye bağlı Meşelik köyünde oturan Diyar Ayman (17), domuz nöbeti için dün gece evlerinin yakınındaki bahçelerine gitti.

Domuz sürüsünün bahçeye girdiğini fark eden Ayman, tüfekle ateş ettiği sırada kazara kendini vurdu.

Ayaklarından yaralanan Ayman'ın yardım talebi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ayman, AA muhabirine, olayın 03.00 sıralarında yaşandığını, sebze ekili bahçeyi domuz sürülerinden korumak için nöbet tuttuğunu söyledi.

Ayman, "O esnada sürünün bahçeye girdiğini gördüm. Bir el ateş ettim, kaçtılar. İkinci kez ateş etmeye çalışırken yere düştüm. Tüfek ateş aldı. Ne olduğunu anlayamadım bir baktım ayaklarım uyuştu. Hemen babamı aradım, sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar." ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Ayman da oğlunun bahçeye gittiğinden haberi olmadığını anlatarak, "Sabaha doğru telefonla arayıp 'Baba gel, ben yaralandım.' deyince hemen bahçeye koştum. Onu sırtlayıp araca bindirdim. Yolda ambulansla buluştuk, hastaneye ulaştırdık. Çok şükür durumu iyi." dedi.