Haberler

Domuz Sürüsünden Korunurken Kendini Vuran Genç Yaralandı

Domuz Sürüsünden Korunurken Kendini Vuran Genç Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde, domuz sürüsüne karşı bahçelerini korumak isteyen 17 yaşındaki Diyar Ayman, tüfeği ile ateş ederken kazara kendini vurdu. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bahçelerine giren domuz sürüsüne tüfekle ateş açarken kazara kendini vuran genç yaralandı.

İlçeye bağlı Meşelik köyünde oturan Diyar Ayman (17), domuz nöbeti için dün gece evlerinin yakınındaki bahçelerine gitti.

Domuz sürüsünün bahçeye girdiğini fark eden Ayman, tüfekle ateş ettiği sırada kazara kendini vurdu.

Ayaklarından yaralanan Ayman'ın yardım talebi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ayman, AA muhabirine, olayın 03.00 sıralarında yaşandığını, sebze ekili bahçeyi domuz sürülerinden korumak için nöbet tuttuğunu söyledi.

Ayman, "O esnada sürünün bahçeye girdiğini gördüm. Bir el ateş ettim, kaçtılar. İkinci kez ateş etmeye çalışırken yere düştüm. Tüfek ateş aldı. Ne olduğunu anlayamadım bir baktım ayaklarım uyuştu. Hemen babamı aradım, sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar." ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Ayman da oğlunun bahçeye gittiğinden haberi olmadığını anlatarak, "Sabaha doğru telefonla arayıp 'Baba gel, ben yaralandım.' deyince hemen bahçeye koştum. Onu sırtlayıp araca bindirdim. Yolda ambulansla buluştuk, hastaneye ulaştırdık. Çok şükür durumu iyi." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor

Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Depoları doldurun! LPG'ye zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.