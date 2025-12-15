Erzincan'da domuz saldırısına uğrayan avcı öldü
Erzincan'ın Kemah ilçesinde arkadaşlarıyla avda bulunan Hüseyin U. (54), bir domuzun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Hüseyin U'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlçeye bağlı Gülbahçe köyü yakınlarındaki arazide arkadaşlarıyla ava çıkan Hüseyin U. (54) bir domuzun saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hüseyin U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel