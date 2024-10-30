Domuz Saldırısına Uğrayan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde tarlasında domuz saldırısına uğrayan 54 yaşındaki çiftçi Mehmet Keser, hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde tarlada domuzun saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bafa Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Keser (54), mısır tarlasında bir domuzun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Keser, yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Keser, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keser'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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