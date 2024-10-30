Üye Girişi
Haberler

Domuz Saldırısına Uğrayan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Domuz Saldırısına Uğrayan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde tarlasında domuz saldırısına uğrayan 54 yaşındaki çiftçi Mehmet Keser, hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde tarlada domuzun saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bafa Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Keser (54), mısır tarlasında bir domuzun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Keser, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Keser, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keser'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel

Yerel Haberler Mehmet Keser 3-sayfa Güncel Tarım Yaşam Milas

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

 Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı! İşte gözaltındaki başkanın yerine gelen isim

 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım

İdam ipi fırlattığı Bahçeli'nin elini sıkmıştı! Dervişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'a kayyum mu atandı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi! Mainz Bayern Münih maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mainz Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı Halloween kutlama sözleri ve mesajları! Halloween ne zaman? Juventus Parma maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı ne zaman? Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.