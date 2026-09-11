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Dominik Cumhuriyeti'nin Yeniden Kuruluş Günü İzmir'de kutlandı

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Dominik Cumhuriyeti'nin Yeniden Kuruluş Günü (Dia de la Restauracion) ile Dominik Cumhuriyeti'nin İzmir Fahri Konsolosluğu'nun açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Dominik Cumhuriyeti'nin Yeniden Kuruluş Günü (Dia de la Restauracion) ile Dominik Cumhuriyeti'nin İzmir Fahri Konsolosluğu'nun açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bornova ilçesindeki Arkas Mattheys Köşkü'nde düzenlenen resepsiyona Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ile İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci ev sahipliği yaptı.

Büyükelçi Lora, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir'de açılan fahri konsolosluk aracılığıyla iş dünyasıyla ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Lora, "Üniversitelerimizi birbirine bağlamayı, turizmi teşvik etmeyi, kültürel değişimleri artırmayı ve yeni işbirliği fırsatları yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Lora, Dominik Cumhuriyeti'nin turizm, altyapı, imalat, serbest ticaret bölgeleri, lojistik, enerji, tarım, sanayi ve teknoloji alanındaki fırsatlarıyla Karayipler ve Amerika kıtasıyla ilgilenen Türk şirketleri için stratejik bir merkez işlevi görebileceğini ifade etti.

Daha fazla Türk vatandaşının Dominik Cumhuriyeti'ni, daha fazla Dominikli'nin de Türkiye'yi ve Ege Bölgesi'ni keşfetmesini istediklerini vurgulayan Lora, turizmin insanları yakınlaştırdığını ve dostlukları artırdığını sözlerine ekledi.

Dominik Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci de görevini sadece diplomatik sorumluluk olarak görmediğini söyledi.

Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında yeni köprüler kurmak ve ülkeler arasında var olan dostluğu daha da güçlendirmek istediğini ifade eden Özekinci, "Ticaret, sanayi, limanlar ve turizmde bilişimcilik ruhuyla İzmir ve Ege Bölgesi bu amaç için mükemmel bir zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle görev sürem boyunca özellikle diplomatik ilişkilerin, ticaretin, yatırımın, turizmin, işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Erkan Aytun da resepsiyonda bir konuşma yaptı.

Daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nin tanıtım filmi izlendi.

Resepsiyona, İzmir ve çevresinde yaşayan Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarıyla iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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