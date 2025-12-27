Haberler

Kütahya'da kar yağışı

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Domaniç-İnegöl kara yolundaki heyelandan dolayı oluşan kazalarda toplam 4 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOMANİÇ'TEKİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Domaniç- İnegöl kara yolu heyelanlı bölgede; kar nedeniyle aynı noktada iki ayrı trafik kazası yaşandı. Domaniç çevre yolunda iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

