Kütahya'da kar yağışı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Domaniç-İnegöl kara yolundaki heyelandan dolayı oluşan kazalarda toplam 4 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DOMANİÇ'TEKİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),