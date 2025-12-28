Haberler

Domaniç'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Ayrıca, Domaniç–İnegöl kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki ayrı kaza daha gerçekleşti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 06 CIM 026 plakalı kamyon, Jandarma Kavşağı'nda H.E. yönetimindeki 43 YD 889 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı ve Domaniç'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan Domaniç– İnegöl kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aynı noktada meydana gelen iki ayrı kazada, aralarında polis aracının da bulunduğu 4 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
