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Domaniç'te Otomobil Kazası: 7 Yaralı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapılarak yaralılar hastanelere sevk edildi.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde iki otomobil çarpışırken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç ilçesi Jandarma kavşağında meydana geldi. Ramazan Yeşilyaprak'ın (62) yönetimindeki 43 YA 252 plakalı otomobil, Aziz Acarer (62) idaresindeki 43 ACD 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, Elif Yeşilyaprak (57) ve Neslihan Yeşilyaprak (85), diğer araçta bulunan Emine Acarer (61), Bahadır Acarer (33) ile Hanife Demircan, Elif Demircan ve Esma Demircan kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ile Domaniç Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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