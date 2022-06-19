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Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Hayati Kanat - Güncel
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Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yağan sağanak yağış ve dolu sonrası bazı bölgeler beyaza büründü.

Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yağan sağanak yağış ve dolu sonrası bazı bölgeler beyaza büründü.

Kente genelinde olumsuz hava şartları devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Uzunpınar köyünde yaşanan şiddetli yağış ve dolu adeta hayatı felç etti. Yağış sonrası bir çok bölgede tarla ve araziler sular altında kaldı. Dolu yağışının ardından bir çok bölge adeta beyaza büründü. Dolu yağışı sonrası ortaya çıkan manzara ise adeta kar görüntüsü oluşturdu. Yağış sonrası tarım arazilerinde ciddi miktarda maddi zarar geldiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Güncel

Karahisar Şuhut Güncel Haberler

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