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Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı sebebiyle dereler taştı ve vatandaşlar araçlarıyla yol kenarlarında mahsur kaldı.

Dolu yağışı hayatı felç etti...Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Şiddetli yağış sebebiyle dereler taşarken vatandaşlar araçlarıyla yol kenarlarında mahsur kaldı

BURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde TOKİ Konutları'nın bulunduğu bölgeye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış sebebiyle dereler taşarken vatandaşlar Ericek Göleti'nin taşmasından endişe etti.

Yağış sebebiyle TOKİ konut alanına giden yol dereye dönerken bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip suyun geri çekilmesini bekledi. O anları da cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Bir gençte doludan kaçmaya çalıştığı anları cep telefonu ile çekip paylaştı. Parklardaki yeşil alanlar kısa sürede kar yağmışçasına üzerleri beyaza büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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