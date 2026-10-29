Dolmabahçe'de TCG Kemalreis fırkateyni ziyarete açıldı, havadan görüntülendi

Dolmabahçe'de TCG Kemalreis fırkateyni ziyarete açıldı, havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi ziyarete açıldı. Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirleyen TCG Kemalreis fırkateynini teknelerle gezen İstanbullular bilgi alırken, gemi ve teknelerin Boğaz geçişi dronla havadan görüntülendi.
CUMHURİYETİN 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirleyen ve ziyarete açılan TCG Kemalreis fırkateyni havadan görüntülendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi ziyarete açıldı. İstanbul'da ise Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirleyen TCG Kemalreis fırkateyni ziyaret edilebiliyor. Beşiktaş Deniz Müzesi'nin önünden kalkan teknelerle gemiye çıkan İstanbullular, fırkateyni gezerek görevlilerden bilgi aldı. Dolmabahçe Sarayı, TCG Kemalreis fırkateyni ve Türk bayraklarıyla donatılmış teknelerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dronla havadan görüntülendi.