2 yıldır firari olan şüpheliyi JASAT yakaladı

Güncelleme:
Batman'da dolandırıcılık suçundan 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan M.K.E., JASAT ekiplerince yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN'da dolandırıcılık suçundan hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan M.K.E. JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince Batman'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 yıldır firari olan, yakalanmamak için sürekli adres değiştiren, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan toplamda 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.E. isimli şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
