Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kadın Gözaltına Alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan Eda Gürelli, polis tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürelli, hamile olduğunu iddia etti ancak yapılan test negatif çıktı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 'Dolandırıcılık' suçundan aranan Eda Gürelli (37), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 ayrı suç kaydı bulunan Gürelli'nin, cezaevine girmemek için 'Hamileyim' dediği, yapılan testin ise negatif çıktığı belirtildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eda Gürelli'yi, dün saat 21.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı. Gürelli'nin yapılan sorgulamasında Antalya, Tekirdağ, Yalova, Sivas, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çeşitli illerde dolandırıcılık suçlarından toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Sevk edildiği adliyede hamile olduğunu ileri süren Gürelli, tutuklamanın ertelenmesini istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından Gürelli'ye hamilelik testi yapıldı. Testin negatif çıkması üzerine Gürelli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
