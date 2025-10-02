Dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.