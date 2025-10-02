Haberler

Dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.A., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
