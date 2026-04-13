Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya aracılığıyla sahte ödeme linkleri kullanarak haksız kazanç elde eden 7 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, çeşitli sosyal medya platformlarında yayımladıkları ilanlarda sahte ödeme linkleri kullanarak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler takibe alındı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere Çorum, Adana, Aydın ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile dijital materyaller ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, aynı yöntemle yaklaşık 22 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi
Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu! 1 milyon TL’lik şok iddia

Bir haftalık aşkın bedeli: 1 milyon TL