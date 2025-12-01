Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Haberler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dolandırıcılık suçlarından aranan 37 yaşındaki Eda Gürelli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hakkında 20 ayrı suç kaydı bulunan Gürelli, cezaevine girmemek için "hamileyim" diyerek gözaltından kurtulmaya çalıştı. Ancak yapılan test sonucu iddianın doğru olmadığını ortaya koydu.

  • Eda Gürelli, dolandırıcılık suçundan aranırken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
  • Eda Gürelli'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 ayrı suç kaydı bulunuyor.
  • Eda Gürelli'nin hamile olduğunu iddia etmesi üzerine yapılan test negatif çıktı ve cezaevine teslim edildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eda Gürelli'yi, dün saat 21.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı.

Gürelli'nin yapılan sorgulamasında Antalya, Tekirdağ, Yalova, Sivas, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çeşitli illerde dolandırıcılık suçlarından toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Sevk edildiği adliyede hamile olduğunu ileri süren Gürelli, tutuklamanın ertelenmesini istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından Gürelli'ye hamilelik testi yapıldı. Testin negatif çıkması üzerine Gürelli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


