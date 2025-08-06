Döküm Fabrikasında Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Döküm Fabrikasında Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Çankırı'nın Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde bir döküm fabrikasında elektrik akımına kapılan A.Ö. (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir döküm fabrikasında elektrik akımına kapılan A.Ö. (35), yaşamını yitirdi.

Olay, Korgun OSB'de faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında meydana geldi. İşçi A.Ö., bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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