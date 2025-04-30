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Doktorun Öldürdüğü İddia Edilen Köpek Sayısı 26'ya Ulaştı

Doktorun Öldürdüğü İddia Edilen Köpek Sayısı 26'ya Ulaştı
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Ankara'da bir doktorun sahiplenip öldürdüğü iddia edilen köpek sayısının 26'ya çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında doktor tutuklandı ve evinin bahçesinde kazı çalışmaları sürüyor.

Doktorun sahiplenip öldürdüğü iddia edilen köpek sayısı 26'ya ulaştı (2)

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın evinin bahçesinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazı yapıldı. Ekipleri, öldürülen köpeklerin bahçeye gömülme ihtimaline karşı küreklerle kazı çalışması yaptı. Binanın bahçesinde incelemeler sürüyor.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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