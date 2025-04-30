3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Doktorun Evinde Kazı Yapıldı

Doktorun Evinde Kazı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın evinin bahçesinde, öldürülen köpeklerin gömüldüğü ihtimaliyle kazı çalışması yapıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bahçede detaylı inceleme gerçekleştiriyor.

EVİNİN BAHÇESİNDE KAZI YAPILDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın evinin bahçesinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazı yapıldı. Ekipleri, öldürülen köpeklerin bahçeye gömülme ihtimaline karşı küreklerle kazı çalışması yaptı. Binanın bahçesinde incelemeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.