Doktorun Evinde Kazı Yapıldı
Ankara'da tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın evinin bahçesinde, öldürülen köpeklerin gömüldüğü ihtimaliyle kazı çalışması yapıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bahçede detaylı inceleme gerçekleştiriyor.
EVİNİN BAHÇESİNDE KAZI YAPILDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın evinin bahçesinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazı yapıldı. Ekipleri, öldürülen köpeklerin bahçeye gömülme ihtimaline karşı küreklerle kazı çalışması yaptı. Binanın bahçesinde incelemeler sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel