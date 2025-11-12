Haberler

Doktorluk Hayalini Gerçekleştiren Talha Meriç Uzunay, Babasıyla Aynı Hastanede Görev Alıyor

Doktorluk Hayalini Gerçekleştiren Talha Meriç Uzunay, Babasıyla Aynı Hastanede Görev Alıyor
Konya'da büyüdüğü hastanede hekim olarak görev alan Talha Meriç Uzunay, babasıyla aynı sağlık kurumunda çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Eğitim hayatını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Uzunay, ilham aldığı ailesinin de ilk görev yeri olan hastanede görev almaktan büyük bir sevinç duyuyor.

Konya'da ebeveynlerinin çalıştığı hastanede çocukken doktorluk hayali kuran Talha Meriç Uzunay, hekim olarak atandığı aynı sağlık kurumunda babasıyla görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocukluğu, annesinin ve babasının pratisyen hekim olarak mesleğe başladığı Sarayönü Devlet Hastanesi'nde geçen Uzunay, doktor olmaya karar verdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Uzunay, babasının başhekim olduğu hastanenin acil servisine kurayla pratisyen hekim olarak atandı.

"İlham aldığım insanlarla aynı yerde çalışmaktan dolayı da çok mutluyum"

Annesi başka hastanede çalışan Uzunay, AA muhabirine, babasıyla annesinin de ilk görev yeri olan hastanede mesleğe başlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Rol modelinin annesi ve babası olduğunu belirten Uzunay, "Hem hekimlik hem insanlık olarak hep onları örnek aldım. O yüzden aynı yerde aynı mesleği yapmak gerçekten çok güzel. Başlarda başhekimimize 'baba' diye hitap ettiğim oluyordu ama bir süre sonra dememeye alıştım. Bazen mesailerimiz çakışıyor, birlikte çalışıyoruz. İlham aldığım insanlarla aynı yerde çalışmaktan dolayı da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin de tıp fakültesinde eğitim aldığını belirten Uzunay, onun da ilk görev yerinin aynı olmasını hayal ettiğini dile getirdi.

İlk görevlerin her zaman zor olduğunu ancak büyüdüğü hastanede mesleğe başlamanın avantajını hissettiğini vurgulayan Uzunay, "Babam yıllardır burada olduğundan tanınıyor, biliniyor, seviliyor. Ben de birçok kişiyi tanıyorum. O yüzden genelde tebrik etmeye geliyorlar. Burada başladığımdan ilçede herkesin haberi olmuş." dedi.

"Bizim yaşadıklarımızı bire bir yaşıyor ve anlıyor"

Başhekim Ahmet Uzunay da oğlunun da eşi ve kendisi gibi aynı hastanenin acil servisinde mesleğe başlamasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Evladıyla aynı hastanede çalışmanın onurunu ve gururunu yaşadığını vurgulayan Uzunay, "İlk görev yeri insanın aklında kalan yerdir. Buranın da onun aklında yer edecek olması, benim için mutluluk kaynağı. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Benim yaşadığımı ve annesinin yaşadığı şeyi tecrübe ediyor olması gerçekten hoş. Bizim yaşadıklarımızı bire bir yaşıyor ve anlıyor." diye konuştu.

Uzunay, oğluyla mesai arkadaşı olmanın çok farklı bir deneyim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anne baba hekim olunca, çocukluklar da hastaneden ayrı değildi. Zaten bebekliklerinden beri de Sarayönü Devlet Hastanesini biliyorlar. 'Herhalde kan çekti.' diyoruz. Kokusu, atmosferi çekti ki hekim olmaya karar verdi ve tesadüfen buradan başladı. Çocukluklarından beri hastaneden hiç uzak yaşamadılar. Meriç'in kardeşi de onun yolunda gidiyor. Nasip olursa onun da meslek hayatında burada başlamasını arzu ederiz."

