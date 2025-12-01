Haberler

Doktorluğun Yanında Müziğe Tutkun: Op. Dr. Anıl Özmutlu

Doktorluğun Yanında Müziğe Tutkun: Op. Dr. Anıl Özmutlu
Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, hem doktorluk yapıyor hem de 100 kişilik bir koro yönetiyor. Moral bulmak için müziği hayatının bir parçası haline getiren Özmutlu, hasta tedavisinde moralin önemini vurguluyor.

GAZİANTEP'te özel bir hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, öğrencilik yıllarında merak saldığı müzik tutkusunu, bir an olsun bırakmadı. Doktor olduktan sonra da sanatla iç içe bir yaşam süren Özmutlu, farklı meslek gruplarından 100 kişilik koro kurdu. Gündüz riskli ameliyatlar gerçekleştirip, mesai saatleri dışında ise koroyla birlikte sahne alan Özmutlu, "Hastaların tedavisinde en önemli şey moral. Hekimin morali iyi ise hastasına da moral verir. Sanat ile moral buluyorum, neşeli oluyorum. Hastalarım konserlerime de geliyor" dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada ut çalmaya başladı. Üniversitenin korosuna katılan Özmutlu, mezun olduktan sonra da müziği bırakmadı. Sanatın her alanına ilgi duyan Özmutlu, tiyatro ve radyo programcılığı da yaptı. Arkadaşları ile birlikte 1 yıl önce dernek kurarak 100 kişinin bulunduğu bir de koro oluşturan Özmutlu, bu koro ile 1 yılda 4 defa sahne aldı. Hem doktor hem de sanatçı kişiliği ile tanınan ve koroya şeflik yapan Özmutlu 'Yıldızların Altında Yıldız Şarkılar' konserinde 70'ler, 80'ler ve 90'lı yıllara ait sevilen şarkıları yeniden icra etti.

'POZİTİF VE GÜLER YÜZLÜ OLMAK İÇİN SANATLA UĞRAŞIYORUM'

Op. Dr. Özmutlu, genel cerrahlığın zor ve stresli bir meslek olduğunu ve hastalarına karşı da pozitif kalabilmek adına sanata yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Özmutlu, sanatla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini ve moralini yüksek tuttuğu için bunu hastalarına da yansıttığını söyledi. Hasta tedavisinde en önemli yöntemin moral olduğunu söyleyen Özmutlu, "Aktif olarak gündüzleri genel cerrahlık görevimi yapıyorum. Mesleğim sıkıntılı bir meslek. Sürekli zorlu ve sıkıntılı hastalıkların içindeyim. Hem pozitif olmak adına hem günümüzün güzel geçebilmesi adına hem hastalarımıza da moral verebilmek adına en faydalı yol sanattı. Bana diyorlar sen doktorsun cerrahsın nasıl bunlarla uğraşıyorsun. Aslında zaman planlamanı güzel yaptığın zaman her şeye zaman ayırabiliyorsun. Ben şunu biliyorum hastanın tedavisinde en önemli şey moral. Hekimin morali iyi ise hastasına da moral verir. Ben hastalarımla şarkılar da söylüyorum sohbetler de edip gülüp eğleniyorum" dedi.

100 KİŞİLİK KOROYU YÖNETİYOR

Anıl Özmutlu, 1 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte kültür sanat derneği ve derneğin adı altında da 100 kişiden oluşan bir koro oluşturduklarını söyledi. Farklı meslek guruplarından 100 kişinin bulunduğu koro ile 1 yıl içinde 4'üncü defa sahneye çıktıklarını belirten Özmutlu, koronun şefliğini de üstlendiğini ifade etti. Anıl Özmutlu, "Sanat aşkım 1995 yılında başladı bende ve ut çalmaya başladım. 97 yılında üniversitenin korosuna girdim. Sonrasında da Türk Sanat Müziği ile ilgilenmeye devam ettim. 'Sadece sanat müziği mi? Sadece müzik mi?' derseniz hayır. Müziğin yanında tiyatro, radyo programcılığı, köşe yazarlığı da var. Aktif olarak da hepsiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 1 yıl önce kendi kanatlarımızla uçalım dedik. Güzel bir ekimiz var. Beş arkadaş birleşip kültür sanat derneği kurduk. Bir de koromuz var" diye konuştu.

Koroda farklı meslek gruplarından kişilerin olduğunu belirten Özmutlu, "Koromuzun içinde profesörlerimiz de var, iş adamlarımız da var, muhasebecimiz de var öğretmenlerimiz de var öğrencilerimiz de var. Herkes amatör ruhlu ama profesyonelce çalışıyor. Salonda katılım çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

