Doktor Serdar Kıyak Cezaevinde İntihara Teşebbüs Etti

Doktor Serdar Kıyak Cezaevinde İntihara Teşebbüs Etti
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşerek eşini ve oğlunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Kıyak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla cezaevinde bulunuyordu.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde yaşamını yitiren eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğulları Alperen'in (3) ölümüne ilişkin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanan sürücü Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde intihara teşebbüs etti.

Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü doktor Serdar Kıyak yönetimindeki otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğulları Alperen boğuldu. Araçtan çıkan Doktor Serdar Kıyak ise yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Dr. Serdar Kıyak'ın tutuklu bulunduğu Bafra Kapalı Cezaevi'nde koğuşta kendini asmaya çalıştığı, cezaevi görevlilerinin durumu fark edip müdahalede bulunduğu belirtildi. Kıyak, yapılan ilk müdahale sonrası hayata döndürüldü. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, burada yapılan müdahalenin ardından psikiyatri muayenesinden geçirildi. Kıyak, tedbir amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
