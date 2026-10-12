Doha'daki sergi, Özbekistan'ın İslam mirasını 28 Kasım'a kadar sunacak

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Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Sanatı Müzesi'nde açılan " Özbekistan : Hareket Halindeki Miras" sergisi, Özbekistan'ın İslam mirasını mimari, el yazmaları ve geleneksel el sanatları üzerinden ziyaretçilerle buluşturuyor.

Özbekistan Sanat ve Kültür Geliştirme Vakfı işbirliğiyle, Özbek küratör Anastasiya Silkatcheva'nın öncülüğünde hazırlanan sergide, Orta Asya'nın İslamiyet'le buluşmasından günümüze uzanan kültürel birikim ele alınıyor.

Dört tematik bölümden oluşan sergi, Özbekistan topraklarının farklı medeniyetlerin kesişim noktası olarak gelişimini ve İslam mirasının ülkenin kültürel kimliğine etkilerini yansıtıyor.

15. yüzyıla ait bir usturlabın da yer aldığı sergide; Timurlular'a ait Semerkant üretimi hat yazılı çini, Baysungur dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim'den bir yaprak ve Sadi Şirazi'nin Gülistan eserinden minyatürlü bir sayfa bulunuyor. Samaniler dönemine ait kufi yazılı kase de serginin en dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor.

Mimariye ayrılan bölümde tuğla gibi yapı malzemelerinin kullanımı üzerinden bölgenin mimari birikimi anlatılırken, Samani ve Timurlu hanedanlarının bilim, kültür ve sanat hayatına katkılarına da ışık tutuluyor.

El yazmalarının ve etkileşimli uygulamaların bulunduğu bölüm ise bugünkü Özbekistan sınırları içinde yetişen ve İslam düşünce tarihine katkı sunan Harezmi, Biruni ve Uluğ Bey gibi bilginlerin astronomi, tıp ve dini metinlerine ait el yazmalarını barındırıyor.

Serginin geleneksel el sanatlarına ayrılan bölümünde seramikler, kıyafetler, mücevherler ve dokumalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. İpek ve yün işlemeli suzani örtüsü ile 20. yüzyıla ait yaldızlı gümüş kolye, bu bölümdeki eserler arasında yer alıyor.

Özbekistan'ın geçmişi ile bugünkü kültürü arasında bağ kuran sergi, geleneksel üretim tekniklerinin ve sanat anlayışının kuşaklar boyu süren izlerini yansıtıyor.

Sekizinci yüzyıldan günümüze kadar uzanan Özbek sanat ve kültür mirasına odaklanan "Özbekistan: Hareket Halindeki Miras" sergisi, Doha İslam Eserleri Müzesi'nde 28 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA