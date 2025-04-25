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Doha'da Türk Kültürü Rüzgarı: Mehter Yürüyüşü ve Horon Gösterisi

Doha'da Türk Kültürü Rüzgarı: Mehter Yürüyüşü ve Horon Gösterisi
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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 'Trabzon Tanıtım Günleri' etkinliğinde mehter yürüyüşü ve horon gösterisi büyük ilgi gördü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın performansı, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda düzenlenen mehter yürüyüşü ve horon gösterisi büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği girişimleri ile düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri" kapsamında şehre gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın yürüyüşü büyük beğeni topladı.

Mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteji, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Büyükelçisi Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türk kültürüne yönelik ilginin arttığına dikkat çekerek, "Şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehter takımımız Katar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Böyle etkinlikler ile zengin Türk kültürümüzü Katar'da tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Yürüyüş boyunca "Ceddin Deden", "Mehter Marşı" ve "Genç Osman" gibi eserler seslendiren mehteran bölüğü tarihi kıyafetleriyle Suk Vakıf Çarşısında performans sergiledi.

Kentte yaşayan Türk vatandaşları ve yabancılar mehter takımını cep telefonlarıyla kaydederek alkışlarla eşlik etti. Yürüyüşün ardından yapılan horon gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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