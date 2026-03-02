Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu
İsrail saldırılarına misilleme saldırıları sürerken Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemi devreye girdi ve acil uyarı sistemleri telefonlara bildirim gönderdi.
Kent merkezinin çeşitli noktalarından art arda patlama sesleri gelirken hava savunma sistemi devreye girdi.
Telefonlara acil uyarı sistemiyle bildirimler gönderildi.
Patlamaların ardından bazı bölgelerde siren seslerinin duyulduğu, güvenlik güçlerinin ise kritik noktalarda önlem aldığı görüldü.
