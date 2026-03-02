Haberler

Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
İsrail saldırılarına misilleme saldırıları sürerken Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemi devreye girdi ve acil uyarı sistemleri telefonlara bildirim gönderdi.

İsrail saldırılarına karşı misilleme saldırıları devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Kent merkezinin çeşitli noktalarından art arda patlama sesleri gelirken hava savunma sistemi devreye girdi.

Telefonlara acil uyarı sistemiyle bildirimler gönderildi.

Patlamaların ardından bazı bölgelerde siren seslerinin duyulduğu, güvenlik güçlerinin ise kritik noktalarda önlem aldığı görüldü.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
