Türkiye ve Katar'dan Gazze'ye Destek

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ziyaretinin, Türkiye ile Katar arasında her alanda gelişen stratejik ortaklığın ve gelecek döneme yönelik yeni işbirliklerinin güçlendirilmesi amacı taşıdığını söyledi.

Ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulan Büyükelçi Göksu, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için Türkiye ve Katar'ın insani ve diplomatik girişimlerini artırdığını belirterek "Türkiye ve Katar, Gazze'deki insani krizin bir an önce sona erdirilmesi için çalışıyor." dedi.

Göksu, Fidan'ın Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmelerde, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel durumun da ele alındığını dile getirdi.

Ziyaretin, iki ülkenin bölgesel sorunların çözümünde etkin rol oynama iradesini ve liderlerin bölge güvenliği ile istikrarı için ortak çalışma kararlılığını yansıttığını ifade eden Büyükelçi Göksu, Türkiye ve Katar'ın Filistin halkını desteklediğini, Gazze'deki açlığı sona erdirmeyi ve iki devletli çözümü stratejik barış hedefi olarak gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin, krizin başından bu yana Katar'ın insani yardım ve barış çabalarındaki etkin rolünü takdir ettiğini dile getiren Göksu, Ankara'nın Gazze'de yaşanan soykırımı kınadığını, İsrail'i işlenen tüm suçlardan sorumlu tuttuğunu ve uluslararası topluma bu ihlalleri durdurmak ve failleri hesap vermeye zorlamak için acilen harekete geçme çağrısı yaptığını ifade etti.

İkili ilişkiler

Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in başkanlıklarında 2015'ten bu yana her yıl dönüşümlü olarak iki ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde, ikili işbirliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı.

Yüksek Stratejik Komite'nin son toplantısı 14 Kasım 2024'tte Ankara'da yapılırken müteakip toplantının bu yıl içinde Doha'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Katar arasında ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, turizm, eğitim ve enerji dahil olmak üzere birçok alanda mevcut işbirliği daha da güçleniyor.