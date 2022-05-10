Doğumunun 400. Yılı Anısına Moliere'in Hastalık Hastası

11 Mayıs Çarşamba günü 15.00'te Comédie-Française'in sahnelediği Moliere'in Hastalık Hastası oyununun dijital gösterimi yapılıyor. Etkinlik herkese açık olup, gösterim Türkçe altyazılıdır. Seyircilerin etkinlikten 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.

Fransız Kültür Merkezi'nde saat 17.30'da Cem Başak'ın (Filme Gitmeden Önce) moderatörlüğünde, İBB Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Hastalık Hastası oyununun başrol oyuncusu Şükrü Türen ve oyunun yönetmeni Tolga Yeter'in katılacağı bir söyleşi gerçekleştiriliyor.

Hastalık Hastası

Argan, zayıflıklarını kötüye kullanan cahil ve cahil doktorlardan oluşan bir mahkemeye hükmeder. Zalim bir baba, nevrozlarına takıntılı talihsiz bir hipokondriyak, kızı Angélique'i sadık doktoru Mösyö Purgon'un yeğeniyle evlendirmek istiyor. Ama genç Cleante'ye aşık olan ikincisi, manastıra gönderilme riskini göze alarak ona direnir. Üvey anne Béline sadece çatışmayı körüklüyor. Maskelerin düşmesi için hizmetçi Toinette'in inatçılığı ve hileleri gerekecek…

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