Doğum gününde kardeşinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu

SAMSUN'da böbrek yetmezliği tanısı konulan Sedanur Torunoğlu (30), doğum gününde kardeşi Yunus Emre Bayram'ın (27) donör olduğu nakille sağlığına kavuştu. Torunoğlu, "Kardeşimin bana vereceği en büyük hediyeyi almış oldum. Bir ömür boyu onun hediyesini taşımış olacağım" dedi.

Samsun'da yaşayan Sedanur Torunoğlu (30), yaklaşık 2 yıl önce yaşadığı baş ağrısı ve kulak çınlaması şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbrek değerlerinin çok düşük olduğu tespit edilen Torunoğlu, 1,5 yıl boyunca ilaç tedavisi gördü. Böbreklerinin zamanla işlevini yitirdiği belirlenen Torunoğlu'na böbrek nakli gerektiği söylendi. Doktorunun tavsiyesi üzerine Ankara'ya gelen Sedanur Torunoğlu, Prof. Dr. Acar Tüzüner ve Prof. Dr. İhsan Ergün ile tanıştı. Bu süreçte kardeşi Yunus Emre Bayram, ablası için gönüllü donör olmak istediğini söyledi. Tetkiklerde uygun donör olduğu belirlenen Yunus Emre'nin böbreği, gerçekleştirilen ameliyatla ablasına nakledildi. Nakil, Sedanur'un doğum gününde gerçekleşti. Kardeşi Yunus Emre, ablasına doğum gününde böbreğini vererek yeniden hayata tutunmasını sağladı.

Ailesinde ikinci kez böbrek yetmezliği durumu yaşadıklarını söyleyen Sedanur Torunoğlu, "Doktorumun tavsiyesi üzerine Ankara'ya geldik. Samsun'da işlemler çok uzun sürecekti ve benim böbreklerim o süreye dayanmayacaktı. Burada İhsan ve Acar hocamla tanıştık. Görüşmelerimizi yaptık, tahlillerimizi gerçekleştirdik. 1 hafta içerisinde hem hazırlıklar hem de ameliyat oldu. Her şey sorunsuz ilerledi. Kardeşim de ben de gayet iyiyiz, sağlığımıza kavuştuk. Ameliyattan sonra sanki hiç ameliyat olmamışım gibi, sanki hiç kötü bir süreç yaşamamışım gibi hissediyorum. Gayet iyiyim. Sıfırdan başlamış gibi 1,5 yıl öncesinden devam ediyormuşum gibi hissediyorum. Ameliyatım doğum günüme denk geldi. Kardeşimin bana vereceği en büyük hediyeyi almış oldum. Bir ömür boyu onun hediyesini taşımış olacağım. Hem korku hem de sevinç bir arada oldu. Şu an gayet iyiyim. Aramızdaki bağ, kardeşlik bağı. Şimdi aramızda ikinci bir bağ, can bağı da oluşmuş oldu. Gücüm yettiğince kardeşimin yanında destekçisi olacağım" diye konuştu.

'KARDEŞLİK VAZİFEM'

Kardeşi Yunus Emre Bayram ise "Ablam nakle ihtiyacı olduğunu söylediğinde hiç düşünmeden donörün ben olacağını söyledim. Benim baş tacım, hiç tereddüt etmedim. Ameliyatımız ablamın doğum gününe denk geldi. Hiç planlamamıştık. Aksine 1 hafta uzadı. Güzel bir denk geliş oldu. Biz 7 kardeşiz, bağımız çok kuvvetli. Hiç düşünmedim, direk gittim testimizi verdik. Sonuçlarımız gayet iyi çıktı. Hazırlıklarımızı tamamladık ve ameliyatımızı olduk. Ben de o da gayet iyiyiz. O benim ablam, canım. Birbirimize hiçbir şekilde vefa borcumuz yok. Bu benim kardeşlik vazifemdir. Bir daha olsun diğer böbreğimi de veririm. Her zaman hayatımıza, sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Şu anda 33 bin kişi böbrek nakli bekliyor. Ben daha sağlıksız bir durumda olsaydım ablam da onların içerisinde olabilirdi" dedi.

'EN GÜZEL HEDİYEYİ ALDI'

Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Acar Tüzüner, "Sedanur bize geldiğinde son dönem böbrek yetmezliği vardı. Böbrekleri tam fonksiyonunu gerçekleştiremiyordu. ya diyaliz ya da böbrek nakli aşamasına gelmişti. Sedanur çok şanslı, çok sayıda kardeşi var. Erkek kardeşi de ona böbrek vermeyi kabul etti. Çok kısa bir hazırlık süreci oldu. Bütün testlerimizi tamamladık. Herhangi bir engel çıkmadı ve başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Ayrıca bizleri şaşırtan ve sevindiğimiz bir durum, Sedanur'un doğum gününde ameliyatını olmasıydı. Kardeşinden en güzel hediyeyi aldı. Şu an ikisinin de sağlık durumları çok iyi. Dışardan Sedanur'un organ nakli geçirdiğini anlayamazsınız" dedi.

Prof. Dr. Tüzüner, aile içinde özellikle kardeşler arasında nakil olduğu zaman dokuların tutma ihtimalinin çok fazla arttığını söyleyerek, "Dörtte bir ihtimalle iki kardeş arasında dokuları tamamen aynı olabiliyor. Yüzde 50 ihtimalle de yarı yarıya tutma oluyor. İki kardeş arasında yapılan nakiller uzak akrabalardan yapılan nakillere göre daha başarılı olabiliyor. Bugün özellikle yeni ilaç tedavileri sayesinde çok uzak akrabalar ya da hiçbir benzerliği olmayan iki farklı birey arasında neredeyse kardeşler arasındaki nakillere yakın oranlarda başarı sağlayarak nakil yapabiliyoruz. Yüzde 98 oranında nakiller başarılı. Herkes bu kadar şanslı değil. Ailede böbrek vermeye uygun kardeşi olmayan veya kan grubu uyumlu akrabaları olmayan insanlar var. Bazen de bazı böbrek hastalıkları genetik geçiş olabiliyorlar ve ailede pek çok bireyde böbrek tutulması olabiliyor. Mesela Sedanur'un bir kardeşi de böbrek nakilli ama şanslı, diğer kardeşlerinin hiçbiri bu hastalıktan etkilenmemiş. Böbrek nakli verisi olabilecek kardeşleri vardı. Ancak bazı aileler böyle değil. Bu ailelerde hastalar maalesef diyalize bağlı kalmak zorunda kalıyorlar. Bunların tek şansı beyin ölümünden sonra bağışlanan organlardan, başka insanlardan organ almaları. Türkiye'de bağış oranları, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımız zaman düşük. Giderek yükseliyor ancak bunun daha çok artması gerekiyor. Bu konuda pek çok yasal düzenleme var. Özellikle devletimiz bununla ilgili çok yeni bir düzenleme getirdi. e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde siz organ bağışçısı olabiliyorsunuz. Siz hayatınızı kaybettikten sonra eğer organlarınız uygun ise sistem üzerinden hastaneler tarafından değerlendiriliyor ve bu organlar ihtiyacı olan hastalara dağıtılıyor. Onun için insanların organlarını bağışlamaları, Sedanur gibi şanslı olmayan hastalarımız için çok önemli" diye konuştu.

'BU DAYANIŞMA ÇOK ÖNEMLİ'

Nefroloji uzmanı Prof. Dr. İhsan Ergün de "Hastamıza doğum gününde böbrek nakli gerçekleştirdik. Kardeşi böbreğini bağışladı. Şu an sağlığı çok iyi, enerjik ve mutlu. Burada büyük bir dayanışma örneği var. Kardeşi bir böbrek veriyor ve hasta geleceğe daha umutlu bir şekilde bakabiliyor. Bu dayanışma çok önemli çünkü dünyamızda da ciddi problemler var. İnsanlar da dayanışma içerisinde olursa her şeye daha umutlu bakabiliriz. Biz de hastalarımızın daha sağlıklı olması ve daha iyi bir dünya için elimizden geleni yapıyor, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı