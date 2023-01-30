Doğum günü dönüşü dereye uçan araçtaki 2 genç kız hayatını kaybetti! Alkollü sürücü gözaltında

Önceki gece saat 01.30 sıralarında Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin kullandığı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından dereye uçtu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ile yanındaki Samet Canpolat (30), içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu söyledi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yardım edenlerle birlikte araçtaki 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye atlayan kişi, halatla kendisini otomobile bağladı. 50 kişilik grup, otomobili çıkarmak için seferber oldu. Araçta baygın haldeyken ulaşılan Ceylan ile Kasımoğlu, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri ise sürücü Mustafa Besleme'yi gözaltına aldı. Besleme'nin 3,79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.