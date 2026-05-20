"Doğudan Fragmanlar" filmi Macaristan'dan ödülle döndü

Yapımcılığını Mahpare Tanın'ın, yönetmenliğini ise Kubilay Erkan Yazıcı'nın üstlendiği "Doğudan Fragmanlar" filmi, Macaristan'da bu yıl 10. kez düzenlenen ve görüntü yönetmenliğine odaklanan "Zsigmond Vilmos Uluslararası Film Festivali"nde ödüle değer görüldü.

Türkiye-İspanya ortak yapımı uzun metraj sinema filmi, festivalde "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünün sahibi oldu.

Bu yılki uluslararası yarışma seçkisinde, Altın Ayı ödüllü yönetmen Enyedi Ildiko'nun "Silent Friend" ve Oscar ödüllü yönetmen Nemes Jeles Laszlo'nun "Orphan" adlı filmleri dahil olmak üzere toplam dokuz film yarıştı.

Türkiye prömiyeri 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirilen yapım, 31. Kolkata Uluslararası Film Festivali ile 30. Kerala Uluslararası Film Festivali'nde yarıştı.

Doğu Karadeniz dağlarında geçen yapım, savaştan kaçan birkaç kişinin, 2-3 bin metre yükseklikteki uçsuz bucaksız dağları, kar altında aşma mücadelesini anlatıyor.

Filmin çekimleri, Trabzon'un Araklı ilçesinin dağlarında, kar altındaki yaylalarda gerçekleştirildi.