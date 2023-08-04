Doğubayazıt'ta Sel: Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen sağanak sonrası sel, Türkiye-İran kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Selin etkisiyle köylerde tarım arazileri zarar gördü ve uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede ekipler çalışmalara başladı.