Doğubayazıt'ta 80 tonluk yakıt tankı bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde TIR parkında yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı bulundu. Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel ekibi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 litre kaçak akaryakıt, 1 adet 80 tonluk yer altı tankı, bin litrelik 4 akaryakıt tankı, 20 litrelik 120 plastik bidon, 2 akaryakıt dolum pompası ve 3 akaryakıt dolum tabancası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde TIR parkında yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı bulundu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel ekibi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden İran'a giden kara yolu üzerindeki bir TIR parkına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 5 litre kaçak akaryakıt, 1 adet 80 tonluk yer altı tankı, bin litrelik 4 akaryakıt tankı, 20 litrelik 120 plastik bidon, 2 akaryakıt dolum pompası ve 3 akaryakıt dolum tabancası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.